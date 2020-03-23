У НБУ обґрунтували зниження облікової ставки під час кризи

Пом’якшення монетарної політики необхідне для підтримання економіки України. Про це йшлося під час засідання Комітету з монетарної політики Національного банку, 11 березня 2020 року, на якому було підтримано рішення знизити облікову ставку з 11% до 10%, повідомляє прес-служба НБУ.

Члени КМП зазначали, що на час проведення засідання вплив від поширення вірусної інфекції на українську економіку є обмеженим і нейтральним. Проте більш тривалий ефект від поширення коронавірусу може призвести до рецесії світової економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні.

"Водночас волатильність світових ринків позначилася на психологічних настроях учасників валютного ринку України. Погіршення їхніх очікувань призвело до підвищення попиту на іноземну валюту і посилення девальваційного тиску. Однак ситуація на ринку залишається контрольованою. Завдяки активному поповненню в минулому році НБУ міжнародних резервів їхній рівень достатній для згладжування значних курсових коливань", - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на значну невизначеність щодо подальшого розвитку подій, позиція членів КМП щодо рівня облікової ставки не була одностайною. Сім членів КМП з десяти поділяли думку щодо доцільності зниження облікової ставки на 100 б.п. до 10%.

"Пом’якшення монетарної політики відповідає логіці режиму інфляційного таргетування. В умовах зниження інфляційного тиску швидше, ніж передбачалося, НБУ має сприяти економічному зростанню. Зокрема, на користь такого підходу за режиму інфляційного таргетування свідчить досвід інших центробанків - таргетерів інфляції (Польщі, Чехії, Угорщини) під час кризи 2008–2009 років. Ухвалюючи рішення щодо рівня ключової ставки, центральні банки орієнтувалися не на динаміку обмінного курсу, а на зниження інфляційного тиску за посилення рецесивних ризиків для економіки. У підсумку пом’якшення монетарної політики виявилося правильним кроком і сприяло подоланню цими країнами наслідків кризи", - зазначили в НБУ.

На думку членів КМП, в аналогічній ситуації перебуває нині й Україна. Водночас рівень міжнародних резервів достатній для протистояння можливим шокам. Національний банк має можливість проводити валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань гривні, зумовлених психологічними чинниками.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 11,0% до 10,0% річних з 13 березня 2020 року.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій, заявив, що Національний банк України відстежує ситуацію на міжнародних фінансових ринках і бачить розгортання кризи.