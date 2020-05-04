НБУ обґрунтував різке зниження облікової ставки під час кризи

Всі десять членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України одностайно висловилися за пом’якшення монетарної політики у квітні 2020 року. Про це йшлося під час засідання КМП 22 квітня, за підсумками якого правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8%, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, під час засідання члени КМП приділили значну увагу обговоренню поточного та потенційного впливу пандемії та обмежень, пов’язаних із протидією поширенню COVID-19 на економіку України, світові товарні та фінансові ринки. Карантинні заходи очікувано обмежили ділову активність, негативно позначилися на обсягах виробництва, зайнятості та доходах населення. Під час дискусії всі члени КМП погодилися, що відновлення економіки потребує фіскальної та монетарної підтримки.

Втім, з огляду на високий ступінь невизначеності щодо подальшого впливу пандемії на світову та українську економіки позиції членів КМП щодо розміру зниження облікової ставки були різними, зазначили в прес-службі.

Троє членів КМП виступили за зниження облікової ставки на 100 б.п. до 9%. На їх думку, інфляційні ризики є помірними, оскільки ситуація на валютному ринку після декількох тижнів ажіотажу в березні досить швидко нормалізувалася.

Водночас, двоє членів КМП висловилися за зниження облікової ставки на 150 б.п. до 8,5%. На їх думку, споживчий попит залишатиметься низьким навіть після завершення карантину. Через зменшення доходів та заощаджень домогосподарства скоротять свої витрати, обмежуючись насамперед задоволенням першочергових потреб. Крім цього, зменшаться перекази від трудових мігрантів, які традиційно підживлюють внутрішній попит. Після завершення карантину транскордонний рух ще деякий час залишатиметься обмеженим.

Крім того, чотири члени КМП поділяли думку щодо доцільності зниження облікової ставки на 200 б.п. до 8%. Вони зазначили, що підвищений попит на товари першої необхідності та ажіотаж на валютному ринку, спричинений психологічними чинниками, досить швидко вичерпалися. Ці чинники не матимуть значного впливу на інфляційну динаміку, на відміну від ефекту згортання внутрішнього попиту та суттєвого зниження світових цін на енергоносії.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.