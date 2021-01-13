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НБУ оновив рейтинг прибутковості банків

Автор: Олександр Білоус

Рейтинг очолюють два державні банки

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2020 року отримали 43,347 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,032 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ.

За даними НБУ, на другому місці також державний Ощадбанк - 4,846 млрд гривень, на третьому - банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 3,741 млрд гривень.

Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,489 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,974 млрд гривень.

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За даними НБУ, 62 з 73 банків отримали прибуток на суму 48,157 млрд гривень, а 11 банків показали збитки на 4,809 млрд гривень.

Рекордний збиток зафіксував державний Укрексімбанк -3,766 млрд гривень.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року в Україні налічувалося 7329 діючих структурних підрозділів банків. У порівнянні з початком року їх кількість скоротилася на 673.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків у січні-листопаді 2020 року склала 43,365 млрд грн. Це на 26,5% менше, ніж роком раніше (59,001 млрд грн).

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