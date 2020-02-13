НБУ оприлюднив рейтинг банків за прибутковістю

Національний банк України оприлюднив дані фінансової звітності 75 українських банків, які мали ліцензії станом на 1 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними центробанку, прибуток після оподаткування усіх банків за 2019 рік склав 59,634 млрд грн.

Найбільший прибуток був зафіксований в групі "банки з державною часткою". П'ять банків отримали 35,202 млрд грн прибутку.

Крім того, 20 банків з іноземних банківських груп отримали 18,513 млрд грн прибутку.

Водночас 50 приватних українських банків показали 5,918 млрд грн прибутку.

За даними НБУ, найбільш прибутковим був державний "ПриватБанк" - 32,609 млрд грн. Далі йдуть АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 4,749 млрд грн, АТ "ПУМБ" - 2,623 млрд грн, АТ "Укрсиббанк" - 2,580 млрд грн та АТ "ОТП Банк" - 2,537 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн). За даними НБУ, доходи банків за 2019 рік зросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тоді як витрати - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При цьому банки вдвічі скоротили відрахування в резерви (з 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що головними факторами збільшення прибутку банків України у 2019 році у 2,7 рази до 59,6 млрд грн були висока операційна ефективність банків та низькі відрахування у резерви.