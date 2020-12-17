НБУ оприлюднив графік роботи банків на новорічні свята

Національний банк України (НБУ) визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року на початку 2021 року. Вихідними днями будуть 1-3 січня та 7-10 січня.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

НБУ визначив наступний графік роботи:

30 грудня 2020 року СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.

31 грудня 2020 року до 13:00 через СЕП здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до НБУ, органів Державної казначейської служби і платежі від НБУ та органів Державної казначейської служби на адресу усіх учасників СЕП. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13:00.

1 січня 2021 року банківський день у СЕП починається о 9.00 з датою банківського дня 4 січня 2021 року.

1-3 січня 2021 року включно учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюються з датою банківського дня 4 січня 2021 року. У цей період Депозитарій НБУ не працює, а банки не здійснюють операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, у тому числі зі своїми клієнтами.

4-6 січня 2021 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

день роботи банківської системи України переноситься з п’ятниці 8 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року.

16 січня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 16 січня 2021 року.

17 січня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 18 січня 2021 року.

У період з 31 грудня 2020 року до 4 січня 2021 року включно діє офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, розраховані Національним банком України 30 грудня 2020 року.

Крім того, 1-3 та 7-10 січня 2021 року банки у разі потреби можуть здійснювати касові операції. Водночас банки у цей період мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дня. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Відзначимо, Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) з 3 серпня 2020 року запрацювала в режимі 23/7. Система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.