НБУ ограничил использование валютных карт за границей: какие будут лимиты

Ужесточение ограничений будет касаться покупки часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т.п. за рубежом.

НБУ устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. гривен в эквиваленте на расчеты за границей с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), 5944 ювелирные изделия из серебра) и 5972 (магазины монет и марок).

"Необходимость в этом мере показала проведенный НБУ анализ с привлечением банков и платежных систем. Он подтвердил наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за пределами Украины, установленное НБУ на период действия военного положения", - говорится в сообщении.

Также вводятся ограничения сделок с агентами и менеджерами с недвижимостью за рубежом.

Устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тыс. гривен в эквиваленте операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для оплаты комиссии за управление, оплату за проживание и связанных с этим комиссий.

"Лимит в 500 тыс. грн учитывает потребности украинцев, находящихся за пределами Украины или путешествующих за границей, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, совершающих указанные операции. Он позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в больших объемах", - говорится в сообщении.