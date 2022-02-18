НБУ трохи знизив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,19 гривень за євро. Це менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 21 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,196 гривень за євро (-0,0009 грн). При цьому курс євро на 16 лютого становить 32,1969 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро знизився після зростання напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,24 гривень за євро.