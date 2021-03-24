НБУ трохи підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,93 гривень за євро. Це менш ніж на 1 копійку вище з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 25 березня встановлено на такому рівні: 32,9389 гривень за євро (+0,0060 грн). При цьому курс євро на 24 березня становить 32,9329 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,03 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,01 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар. Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,8706 гривень за 1 долар (+0,1411 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 27,7295 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.