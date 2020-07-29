НБУ трохи підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар. Курс на 0,2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 липня встановлено на такому рівні: 27,6867 гривень за 1 долар (+0,0016 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 27,6851 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 29 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 27,735 гривень за долар, курс купівлі до 27,71 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,58 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 29 липня довідковий курс на рівні 27,69 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 28 липня (27,66 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,81 гривень за долар. Курс євро виріс на 7 копійок до 32,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,58 (27,51 - 28 липня), продажу - 27,81 (27,78 - 28 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,02 (31,94 - 28 липня), продажу - 32,59 (32,52 - 28 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,50 (3,50 - 28 липня), продажу 3,90 (3,94 - 28 липня) грн за 10 рублів.