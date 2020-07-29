НБУ на 29 липня знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлено на такому рівні: 27,6851 гривень за 1 долар (-0,072 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 27,7571 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,67 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,45 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 липня довідковий курс на рівні 27,66 грн/долар, знизивши його порівняно з 27 липня (27,77 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 28 липня 2020 року в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 27,78 гривень за долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 32,52 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,51 (27,64 - 27 липня), продажу - 27,78 (27,92 - 27 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,94 (31,93 - 27 липня), продажу - 32,52 (32,55 - 27 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,50 (3,48 - 27 липня), продажу 3,94 (3,94 - 27 липня) грн за 10 рублів.