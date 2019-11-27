НБУ трохи підвищив курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 29,98 гривень за долар, не змінивши порівняно з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 листопада встановлено на такому рівні: 2398,4391 гривень за 100 доларів (+0,1689 гривень).

При цьому курс долара на 27 листопада становить 2398,2702 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 27 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,98 гривень за долар, курс купівлі до 23,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,39 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 листопада довідковий курс на рівні 23,97 грн/долар, знизивши його порівняно з 26 листопада (23,98).

У той же час в обмінних пунктах України 25 листопада курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 24,07 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,89 (23,90 - 26 листопада), продажу - 24,07 (24,08 - 26 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,20 (26,21 - 26 листопада), продажу - 26,54 (26,56 - 26 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 26 листопада), продажу 3,80 (3,81 - 26 листопада) грн за 10 рублів.