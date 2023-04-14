НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке Украины

Как отметили на встрече представители центробанка, все введенные НБУ административные ограничения с начала действия военного положения являются временными.

"НБУ осознает, что со временем баланс преимуществ и недостатков от применения жестких административных ограничений претерпевает изменения: сдерживающий потенциал снижается, в то же время рыночные искажения и недовольства участников рынка усиливаются. В связи с этим одним из приоритетов НБУ является формирование необходимых предпосылок, чтобы перейти к постепенному смягчению валютных ограничений, которое бы не сопровождалось шоками для валютного рынка и экономики", - отметили в пресс-службе НБУ.

В НБУ напомнили, что в рамках новой программы расширенного финансирования с МВФ Украина взяла на себя обязательства после нормализации ситуации перейти к постепенному смягчению валютных ограничений. НБУ работает над Дорожной картой постепенной отмены валютных ограничений. Соответствующий документ будет определять приоритетность смягчения ограничений, учитывая баланс преимуществ и недостатков их применения, подчеркнули в НБУ.

"Смягчение временных валютных ограничений будет осуществляться по тем же принципам, которые доказали свою эффективность во время проведения валютной либерализации в мирное время. Этот процесс будет происходить постепенно и не будет привязываться к конкретным датам. При принятии соответствующих решений НБУ будет ориентироваться на наличие необходимых макроэкономических предпосылок и обстоятельный анализ влияния таких шагов на валютный рынок и экономику", - добавили в НБУ.

В пресс-службе также сообщили, что за время действия военного положения НБУ продал для балансировки спроса и предложения на валютном рынке более 30 млрд долларов, "в то же время интервенции НБУ были бы существенно больше при отсутствии мер по противодействию непроизводительному оттоку капитала".

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

"Только что позволят условия, мы намерены постепенно перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить валютный контроль и вернуться к системе таргетирования инфляции", - говорится в меморандуме.