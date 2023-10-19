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НБУ назвал свой главный приоритет на валютном рынке

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Курсовая устойчивость, то есть отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны, будет оставаться приоритетом Национального банка.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По его словам, НБУ приложил немалые усилия для формирования надлежащих устойчивых предпосылок, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка при переходе к управляемой гибкости курса. Одна из них - привлекательные ставки по гривневым инструментам. Сегодня средние ставки по депозитам в гривне составляют около 11-12% после налогообложения и защищают от инфляции. Привлекательность гривневых депозитов способствует уменьшению спроса на валюту и снижению давления на валютном рынке.

НБУ планирует продолжить реализацию своей соответствующей стратегии и смягчать ограничения. В то же время, этот процесс будет постепенным, чтобы предоставить необходимые возможности для работы предприятий и минимизировать риски, сообщил Николайчук.

Ситуация на рынке

Кроме того, директор Департамента открытых рынков Алексей Лупин модерировал панельную дискуссию с участием казначеев банков во время конференции MarketRisk2023.

Участники отметили почти полную бесшовность перехода к управляемой гибкости курса. Об этом свидетельствует и понижение валютных интервенций НБУ. Если на первой неделе объем чистой продажи валюты НБУ достиг 1152 млн долларов (около половины из них - в первый день), то на второй неделе она снизилась до 575 млн долларов.

Пока ежедневная продажа валюты НБУ находится в пределах 100-170 млн долларов. Курс на межбанке незначительно колеблется в обе стороны, а наличный рынок практически вернулся к состоянию в начале сентября, отметили в пресс-службе НБУ.

Новая политика НБУ

Национальный банк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Как пояснил Пышный, "управляемая гибкость курса" не равна "перманентной девальвации". По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.

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