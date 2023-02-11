НБУ назвал причины замедления инфляции в Украине

"Отклонения от прогноза прежде всего связано с большим, чем предполагалось, предложением сырых продуктов питания", - говорится в сообщении.

Кроме того, инфляцию сдерживали такие факторы, как стабильная ситуация на валютном рынке и улучшение инфляционных ожиданий, в том числе благодаря принятым НБУ мерам, а также дальнейшее положительное влияние деоккупации части регионов Украины, отметили в НБУ.

Однако фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в январе усилилось, хотя и несколько меньше, чем ожидал НБУ. Основная причина такой динамики – дальнейший рост производственных затрат бизнеса, в частности из-за дефицита электроэнергии.

Удорожание обработанных продовольственных товаров незначительно ускорилось (до 29,6% г/г). На фоне дефицита электроэнергии росли цены на продукты с энергоемким производством: мясные и масличные, масло, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и консервы. Ускорилось и подорожание импортных продовольственных товаров длительного хранения из-за более высокого спроса и увеличения расходов бизнеса, в том числе логистических. Подсолнечное масло также дорожало скорее на фоне повышения экспортных цен. Зато благодаря уменьшению стоимости сырья более низкими темпами росли цены на макароны. Медленнее дорожали и молочные продукты, учитывая уменьшение мировых цен и достаточное предложение на внутреннем рынке.

Рост цен на непродовольственные товары ожидаемо ускорился (до 22,3% г/г). В частности, более высокими темпами дорожали одежда и обувь, лекарства, товары для личного ухода, товары для дома, электроника и автомобили. Это связано с дальнейшим исчерпанием запасов импортной продукции, закупленной к июльской корректировке официального курса, и с увеличением затрат бизнеса, в частности, из-за необходимости закупать энерготовары и топливо для автономной работы. В то же время, стабильная ситуация в наличном сегменте валютного рынка, улучшение инфляционных ожиданий и слабый и неравномерный спрос сдерживали рост цен на эту категорию товаров.

Темпы роста стоимости услуг повысились (до 15,5% г/г). Медицинские, страховые и ветеринарные услуги, услуги общепита, интернет и кабельное телевидение дорожали быстрее - также под влиянием роста производственных затрат бизнеса. Стоимость услуг электриков и сантехников росла более высокими темпами, что может объясняться увеличением спроса на такие услуги в условиях дефицита электроэнергии. Удорожание услуг спортзалов, курсов водителей, стоянок автомобилей, такси и аренды жилья замедлилось под влиянием более слабого спроса.

Рост цен на сырые продукты питания замедлился до 38,5% г/г. Овощи борщового набора дорожали более низкими темпами из-за более высокого спроса на предложение, в том числе благодаря теплой погоде, как и тепличные овощи - из-за достаточного предложения импортной продукции. Замедлился рост цен на мясо, учитывая снижение стоимости кормов и сложности с хранением продукции на фоне слабого спроса. Благодаря увеличению предложения притормозило и подорожание яиц. Учитывая лучшие урожаи, чем ожидалось, замедлилось повышение цен на муку, гречку и другие крупы. Влияние деоккупации части Херсонской области и разблокирование поставок товаров в регион из других областей Украины также сдерживали рост стоимости сырых продуктов питания.

В то же время из-за повышения мировых цен и высоких логистических затрат быстрее дорожали фрукты, в частности бананы и цитрусовые. Рост цен на сахар также ускорился под влиянием больших затрат бизнеса, в частности, учитывая необходимость обеспечивать бесперебойную работу производств в условиях дефицита электроэнергии.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились до 14,7% г/г. Под влиянием более слабого потребительского спроса притормозило подорожание алкогольных напитков, а благодаря стабилизации цен на горючее – более низкими темпами дорожали транспортные услуги. Административную инфляцию также удерживал мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

В то же время рост цен на табачные изделия ускорился, учитывая плановое повышение акцизов.

Рост цен на топливо замедлился до 61,8 г/г. Это, прежде всего, связано с замедлением подорожания нефти в годовом измерении, а также с существенными запасами горючего, накопленными из-за опасений относительно увеличения спроса на него на фоне перебоев с электроснабжением, отметили в НБУ.

"Большее предложение продовольствия, более слабый потребительский спрос, влияние от деоккупации регионов Украины, стабильная ситуация на валютном рынке и улучшение инфляционных ожиданий нивелировали эффекты от роста расходов бизнеса, в частности связанных с дефицитом электроэнергии. Как следствие, инфляция начала снижаться несколько раньше, чем прогнозировал Национальный банк", – говорится в сообщении.

НБУ ожидает, что инфляция и дальше будет постепенно снижаться в 2023 году. Однако в условиях полномасштабной войны сохраняются и значительные проинфляционные риски. Свидетельством тому является, в частности, дальнейшее ускорение базовой инфляции через перенос высших производственных затрат бизнеса. Кроме того, избыточное предложение продовольствия, обусловившее отклонение фактической инфляции от прогноза НБУ, частично сформировалось благодаря теплым для зимы погодным условиям в январе и может оказать краткосрочное влияние.