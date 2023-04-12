НБУ назвал причины стремительного снижения инфляции в Украине

По данным НБУ, стремительное снижение инфляции связано со значительным предложением продовольствия и топлива, лучшей ситуацией в энергетике, улучшением инфляционных ожиданий и благоприятной ситуацией в наличном сегменте валютного рынка.

"В то же время замедление инфляции также по большей мере объясняется эффектами базы сравнения в прошлом году", - добавили в НБУ.

Удорожание обработанных продовольственных товаров существенно замедлилось (до 23,5% г/г). Как и в феврале, это в значительной степени объясняется лучшей, чем ожидалось, ситуацией в энергетике. Так, более низкими темпами росли цены на хлеб и мучные изделия, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и консервы. В условиях достаточного предложения на внутреннем рынке и снижения экспортных цен медленнее росла стоимость молочных продуктов и подсолнечного масла.

"Улучшение курсовых ожиданий, в том числе на фоне укрепления наличного курса гривны, способствовало снижению темпов удорожания импортных продуктов", - отметили в НБУ.

Рост цен на непродовольственные товары также существенно замедлился (18,8% г/г). С одной стороны, такая динамика была ожидаемой из-за эффектов базы сравнения в прошлом году. Кроме того, благодаря улучшению курсовых и инфляционных ожиданий, медленнее росли цены на товары личного ухода, одежду и обувь, электронику, фармацевтические товары, мебель, бытовую технику, автомобили.

Темпы роста стоимости услуг почти не изменились (15,4% г/г). Туристические услуги, услуги общепита и гостиниц, а также аренда дорожали медленнее. "Это может объясняться улучшением ситуации с энергоснабжением, более слабым спросом и эффектами высокой базы сравнения, сформированными масштабным перемещением населения в начале полномасштабного вторжения", - отмечают в НБУ.

Скорее росла стоимость медицинских, страховых, ветеринарных, телекоммуникационных услуг и услуг салонов красоты – под влиянием увеличения расходов и меньшего предложения на фоне постепенного восстановления спроса. Также, учитывая сохранение высокого спроса, ускорилось подорожание услуг электриков и сантехников.

Темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 31,6% г/г.

Медленнее росли цены на молоко благодаря достаточному предложению в условиях слабого спроса и уменьшению мировых цен. Более низкими темпами дорожала мука, крупы и сахар, учитывая достаточные для удовлетворения внутреннего спроса урожаи прошлого года. Притормозил рост стоимости мяса, учитывая эффекты от уменьшения цен на корма и слабый спрос. Снижение импортных цен и благоприятная ситуация на валютном рынке обусловили замедление удорожания цитрусовых и бананов.

В то же время, более высокими темпами дорожали тепличные овощи и морковь, сократились темпы падения цен на капусту. Это, прежде всего, объясняется исчерпанием временных эффектов теплой погоды в зимние месяцы, отметили в НБУ.

Повышение административно регулируемых цен замедлилось до 13,5% г/г. Под влиянием достаточного импортного предложения и укрепления наличного курса гривны медленнее дорожали табачные изделия и алкогольные напитки, последние – учитывая более слабый спрос. Притормозил рост цен на транспортные услуги благодаря стабилизации цен на топливо. Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения продолжает сдерживать административную инфляцию.

Существенно снизились темпы подорожания тоилива - до 27,9% р/с. Это объясняется наличием значительных запасов и снижением мировых цен на нефть.

Как отмечается в обзоре, инфляция третий месяц подряд замедляется быстрее прогноза НБУ благодаря преобладанию предложения продовольствия над спросом, лучшей ситуации в энергетике, а также последовательной монетарной политике НБУ, направленной на поддержание курсовой устойчивости и увеличение привлекательности гривневых сбережений.

Улучшение инфляционных и курсовых ожиданий дополнительно способствует ослаблению фундаментального инфляционного давления.

"В то же время риски для инфляционной динамики сохраняются прежде всего из-за высокого уровня неопределенности, связанного с войной", - добавили в НБУ.