НБУ назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке и укрепления гривны

Как отметили в НБУ, нагнетание негативной информации из-за агрессивных заявлений и террористических действий РФ на фоне сохранения дефицита наличной иностранной валюты привело к ситуативному росту спроса и формированию девальвационного давления на наличном валютном рынке в сентябре.

Однако в дальнейшем ситуация улучшалась. "В частности, операции по подкреплению банков наличным долларом и евро, увеличение возможности гражданам покупать валюту с последующим вложением ее на депозит и увеличение объема наличной валюты, который банк может предложить населению, ослабили давление на наличном рынке", - говорится в отчете.

В третьем квартале НБУ продолжал проводить валютные интервенции для поддержания курсовой стабильности и обеспечения устойчивости экономики. Однако чистая продажа иностранной валюты сократилась по сравнению с ІІ кварталом до 5,3 млрд долларов (с 9,5 млрд долларов).

Кроме корректировки официального курса гривны этому способствовали увеличение предложения со стороны аграрного сектора благодаря работе "зернового коридора", более низкие объемы покупки валюты импортерами энергоресурсов, а также значительные объемы продаж иностранной валюты правительством на межбанковском валютном рынке.

Дополнительное стабилизирующее влияние для межбанковского валютного рынка оказало уменьшение объемов монетизации бюджета до 30 млрд грн в месяц в июле-сентябре (с 105 млрд грн в июне), говорится в отчете НБУ.