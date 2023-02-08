НБУ назвал причины повышенного спроса на валюту в начале 2023 года

Значительный объем продаж Национальным банком валюты из резервов в январе 2023 был вызван большим объемом гривны на рынке и уменьшением экспортной выручки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, в январе чистая продажа валюты НБУ снизилась по сравнению с декабрем 2022 года всего а 100 млн долларов - до 3,1 млрд долларов.

"Сохранение объемов валютных интервенций НБУ на уровне, близком к предыдущему месяцу, со стороны спроса обусловлено влиянием значительных бюджетных расходов в конце 2022 года, а со стороны предложения - сочетанием сезонного фактора (снижение экспортных поступлений в начале года) и последствий полномасштабной войны на экономическую деятельность экспортеров ", - говорится в сообщении.