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НБУ назвал причины повышенного спроса на валюту в начале 2023 года

Фото: НБУ объяснил ситуацию на валютном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Значительный объем продаж Национальным банком валюты из резервов в январе 2023 был вызван большим объемом гривны на рынке и уменьшением экспортной выручки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, в январе чистая продажа валюты НБУ снизилась по сравнению с декабрем 2022 года всего а 100 млн долларов - до 3,1 млрд долларов.

"Сохранение объемов валютных интервенций НБУ на уровне, близком к предыдущему месяцу, со стороны спроса обусловлено влиянием значительных бюджетных расходов в конце 2022 года, а со стороны предложения - сочетанием сезонного фактора (снижение экспортных поступлений в начале года) и последствий полномасштабной войны на экономическую деятельность экспортеров ", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе НБУ продал на межбанковском валютном рынке 3,1 млрд долларов, сократив на 100 млн долларов объем продаж по сравнению с декабрем, когда наблюдался также значительный спрос на валюту.

Кроме того, за январь 2023 года украинцы купили в банках рекордный объем валюты - 564,0 млн долларов.

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