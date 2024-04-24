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НБУ назвал количество денег в кошельках украинцев и самые распространенные купюры

Фото: Наиболее распространенная банкнота номиналом в 500 гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В наличном обороте Украины на 1 апреля 2024 года находилось 780,3 млрд гривен. Это на 16 млрд гривен или на 2,1% больше, чем на начало 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, в наличном обороте находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму 773,2 млрд гривен, а также 14,6 млрд монет на сумму 7 млрд гривен.

На одного жителя Украины на 1 апреля этого года приходилось: 66 банкнот и 179 платежных разменных и оборотных монет.

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет - номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества обращения соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет - номиналом 10 гривен (4,6% и 1,5% от общего количества обращения соответственно).

Наибольший темп прироста за I квартал 2024 приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 10% по сравнению с началом этого года.

 

Напомним, заместитель главы НБУ Алексей Шабан сказал, что украинцы держат значительную часть своих сбережений в наличной гривне самых высоких номиналов в 500 и 1000 гривен, которых становится все больше. В то же время НБУ не планирует выпускать банкноту более чем в 1000 гривен.

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