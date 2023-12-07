RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ назвал главный источник роста реальных доходов украинцев

Фото: Доходы украинцев растут благодаря бюджету (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Косвенные показатели оценки доходов населения Украины свидетельствуют об их росте в реальном измерении (с учетом инфляции).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (декабрь 2023 года).

"Бюджетные выплаты оставались основным источником роста доходов домохозяйств", - говорится в обзоре.

НБУ вырисовывает для оценки доходов следующие данные: средняя пенсия, показатель средней заработной платы, учитываемый для расчета пенсии (данные ПФУ), единый социальный взнос (ЕСВ), ЕСВ частного сектора.

В то же время, по косвенным данным, в дальнейшем росли зарплаты и в частном секторе, отметили в НБУ.

Зарплата в Украине

По последним данным ПФУ, показатель средней заработной платы, учитываемый для расчета пенсии, за третий квартал 2023 года упал почти на 1500 гривен до 14 518 гривен в сентябре.

По данным Госстата, средняя зарплата во II квартале 2023 составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По прогнозу правительства, в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины