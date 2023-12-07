НБУ назвал главный источник роста реальных доходов украинцев

"Бюджетные выплаты оставались основным источником роста доходов домохозяйств", - говорится в обзоре.

НБУ вырисовывает для оценки доходов следующие данные: средняя пенсия, показатель средней заработной платы, учитываемый для расчета пенсии (данные ПФУ), единый социальный взнос (ЕСВ), ЕСВ частного сектора.

В то же время, по косвенным данным, в дальнейшем росли зарплаты и в частном секторе, отметили в НБУ.

Зарплата в Украине

По последним данным ПФУ, показатель средней заработной платы, учитываемый для расчета пенсии, за третий квартал 2023 года упал почти на 1500 гривен до 14 518 гривен в сентябре.

По данным Госстата, средняя зарплата во II квартале 2023 составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По прогнозу правительства, в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.