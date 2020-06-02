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У НБУ назвали умови для відновлення іпотечного кредитування

Новини » Економіка     02.06.2020 - 14:47
У НБУ назвали умови для відновлення іпотечного кредитування
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Банки знову почнуть видавати кредити на купівлю житла не раніше кінця 2020 року

Для відновлення іпотеки в Україні потрібна прозорість на ринку нерухомості та платоспроможний позичальник. Банки навіть можуть знизити ставки.

Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, повідомляє прес-служба НБУ.

"Якщо до кінця червня всі карантинні обмеження будуть зняті й бізнес почне відновлюватися, то до кінця року ми можемо говорити про запуск іпотеки", - сказала вона.

За її словами, другий важливий момент - це ціна: якщо банки правильно побудують процентну політику, то ціна ресурсу може до кінця року знизитися так, що іпотека під 10% стане реальністю.

Третій момент - це юридичні ризики, які банки закладають до вартості іпотеки. Наприклад, мораторій на стягнення валютної іпотеки. Їх потрібно вирішувати. "Без цього іпотека не те що не полетить, вона не буде запущена", - додала Рожкова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що він планує тиснути на банківську систему з метою зниження кредитів і знову обіцяв іпотеку під 10%.

Водночас заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитами до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно суттєво знизити ставки за депозитами.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Україникредитипотека
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