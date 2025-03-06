В НБУ назвали условия для смены главной валюты с доллара на евро

Пышный заявил, что НБУ будет подходить к решению этого вопроса комплексно, и сейчас анализируются и рассматриваются различные варианты.

"Сказать, что вопрос перепривязки находится на выходе - нет", - добавил он.

Кроме того, заместитель главы НБУ Юри Гелетий сообщил, что сейчас доля расчетов в евро в импорте достигла 50%, в экспорте - 30%, на наличном рынке - 22-23%.

"Дальнейшее расширение доли евро может эту дискуссию актуализировать. Она, безусловно, будет комплексной и довольно широкой. Особенно мы должны учитывать, что этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте нашей европейской интеграции", - сказал Гелетий.

Риски со стороны США

Кроме того, Пышный сообщил, что НБУ не планирует менять структуру международных резервов, из которых сейчас 80% номинированы в долларах.

Отвечая на вопрос о гипотетическом сценарии, когда США заморозят резервы Украины, чтобы принудить Киев к миру, Пышный сказал: "Мы не рассматриваем подобного развития событий. США были и остаются нашим стратегическим партнером".

Основная валюта

Напомним, НБУ может изменить основную курсообразующую валюту с доллара на евро. Однако, по оценке экспертов, это произойдет не ранее чем через три года.

Сейчас официальный курс гривны к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке. Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса по отношению к доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют.