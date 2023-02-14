В НБУ назвали три фактора для отказа от фиксированного курса гривны к доллару

"В настоящее время режим фиксированного обменного курса актуален и продолжает играть важную роль в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, учитывая существенный разрыв между спросом и предложением на валютном рынке", - сказал он.

По его словам, в декабре и январе НБУ продавал на межбанке по 3 млрд долларов в месяц. В то же время, получение международной помощи позволяет не только компенсировать эти расходы, но и наращивать резервы - до 29,9 миллиарда долларов.

"Мы всегда говорили, что фиксация обменного курса - это временное решение. Мы остаемся сторонниками плавающего обменного курса, понятно, что в текущих условиях - "управляемо плавающего", и будем возвращаться к этому режиму, как только для этого будут предпосылки", - сообщил Николайчук.

Три предпосылки

Замглавы НБУ отметил, что первое и важнейшее условие для перехода к плавающему курсу - появление альтернативного фиксированному курсу номинального якоря для экономики. "В условиях инфляционного таргетирования это показатель инфляции", - сказал он.

Также важно, чтобы валютный рынок был менее чувствителен к ситуативным факторам. На это направлены усилия по связыванию навеса ликвидности посредством текущих счетов физических лиц, добавил он.

"Третий фактор - лучшее состояние валютного рынка, большая его сбалансированность. Также я бы еще сюда добавил восстановление статуса и действенности учетной ставки как основного монетарного инструмента", - сообщил Николайчук.

Временные рамки

Замглавы НБУ считает, переход к плавающему курсу это не ближайшая перспектива, но не исключил того, что у нас будут эти предпосылки еще до окончания периода высоких рисков безопасности.

"В то же время возврат к "плаванию" не будет означать "ралли" на валютном рынке. Любой переход будет очень постепенным и управляемым с созданием соответствующих предпосылок. Это необходимо для того, чтобы переход к "плаванию" не генерировал шоков ни для валютного рынка, ни для экономики", - добавил он.