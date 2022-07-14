У НБУ назвали суму зменшення резервів України через падіння курсу євро до долара

Падіння курсу євро до долара на міжнародних ринках у 2022 році вплинуло на оцінку обсягу міжнародних резервів України. Номінальне скорочення склало 155 млн доларів.

Про це йдеться у відповіді прес-служби Національного банку України (НБУ) на запит РБК-Україна .

"З початку року через зміну курсів іноземних валют міжнародні резерви України станом на 1 липня 2022 року зменшилися на близько 340,2 млн доларів (4,2% від загального обсягу зниження резервів), зокрема за рахунок послаблення євро - на 155,3 млн доларів (1,9%)", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України на 1 липня 2022 року склав 22 756,9 млн доларів. З початку року резерви впали на 26,5% (на -8 184,08 млн доларів).

Обсяг резервів оцінюється в доларах. За даними НБУ, більшість резервів України - 18 445,65 млн доларів (81,1%) - номіновані в доларах. У євро номіновані резерви на 1 429,33 млн доларів (6,3%).

Відзначимо, за даними НБУ, падіння курсу євро до долара не матиме суттєвого впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз відіграє другорядну роль.