У НБУ назвали кроки на воєнний час, що зберегли фінансову стабільність в Україні

Національний банк України заздалегідь розробив план безперебійної роботи фінансової системи в умовах агресії та оперативно 24 лютого запровадив ряд обмежень. НБУ також використав нетрадиційні заходи, спрямовані на підтримання фінансової системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.
За його словами, в НБУ були чітко визначені пріоритети на воєнний час. Це:
Як наслідок, навіть після місяця нищення інфраструктури та геноциду мирного населення Росією українські банки забезпечують безперебійну роботу своїх відділень (якщо це не загрожує життю та здоров’ю населення) і за можливості поповнюють банкомати готівкою, зазначив він.
Крім того, сьогодні у регіонах, де не ведуться бойові дії, працюють понад 90% банківських відділень. Безготівкові розрахунки не обмежувалися й відбуваються безперебійно.
Водночас на час війни НБУ тимчасово відмовився від використання основного монетарного інструмента - ключової ставки, оскільки в умовах дії адміністративних обмежень ринкові інструменти, на жаль, не відіграють значної ролі.
Ніколайчук повідомив, що НБУ повернеться на рейки інфляційного таргетування з плаваючим курсом та відмовиться від фінансування держбюджету після перемоги України.
"Допомагають утримувати фінансову оборону запроваджені санкції й вихід компаній та установ із російського ринку. Це значно погіршило економічну ситуацію Росії та є важливим фактором для обмеження фінансування агресії РФ", - додав він.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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