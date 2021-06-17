У НБУ назвали причини укріплення гривні до долара

"З початку червня з активізацією попиту нерезидентів в ОВДП значно збільшилася пропозиція іноземної валюти і курс став досить швидко ревальвувати. Саме для згладжування надмірних коливань НБУ купував іноземну валюту на міжбанківському ринку", - сказав він.

Як зазначив Гелетій, з початку червня нерезиденти продали на міжбанку понад 400 млн доларів.

Водночас він заявив, що НБУ не планує заздалегідь обсяг інтервенцій на ринку. "Ключовим фактором присутності або не присутності на ринку є амплітуда та швидкість зміни валютного курсу в будь-який бік протягом дня", - зазначив Гелетій.

Нагадаємо, на початку цього тижня курс гривні до долара на міжбанку впав нижче 27 гривень та досяг мінімуму з липня 2020 року.

На минулому тижні НБУ знову застосовував валютні інтервенції, викупивши з ринку упродовж минулого тижня 375 млн доларів.