У НБУ назвали причини зростання курсу долара

Девальвація гривні у вересні 2020 року була викликана тим, що збільшився попит на валюту з боку імпортерів. Для згладжування коливань Національний банк України відновив інтервенції з продажу валюти.

Про це йшлося під час зустрічі керівництва Національного банку з членами Європейської бізнес асоціації, повідомляє прес-служба НБУ.

"Валютна політика не змінюється. Курс формується ринком, а ми лише згладжуємо надмірні коливання як в один, так і в інший бік", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в НБУ, у серпні пропозиція валюти була більшою за попит. Тому курс гривні зміцнювався, а НБУ поповнював резерви.

"Фундаментального тиску на гривню немає. Є значна пропозиція валюти з боку експортерів. У жовтні-листопаді пропозиція валюти ймовірно зросте завдяки продажам аграріїв. У разі розвороту ринку НБУ не має наміру штучно стримувати укріплення гривні", - наголошується в повідомленні прес-служби НБУ.

Нагадаємо, голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що на фінансовому ринку України у вересні спостерігається турбулентність. Курс гривні до долара з початку місяця девальвував на 2,1%, враховуючи переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією, яка в середньому з початку вересня склала 23 млн доларів в день.

Зазначимо, банкіри вважають, що ключовим рушійним фактором курсу долара є бажання Міністерства фінансів зменшити дефіцит держбюджету на поточний рік. При цьому експерти впевнені, що Кабмін і НБУ взяли курс на девальвацію національної валюти.