У НБУ назвали причини підвищеного попиту на валюту та тиску на курс гривні

В умовах низьких гривневих ставок і безпрецедентно високого "навісу" гривневої ліквідності в банківській системі зберігається ризик посилення попиту на іноземну валюту, в тому числі через ситуативні фактори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України ( КМП ) 7 вересня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

"Збільшення спреду між офіційним та готівковим курсами гривні останніми тижнями додатково свідчить про збереження значного девальваційного тиску", - йдеться в повідомленні.

Крім того, валютний ринок все ще далекий від стану самозбалансування. Інтервенції НБУ з продажу валюти, хоч і помітно зменшилися останніми місяцями, залишаються значними зазначили в НБУ.

До того ж, як відзначили учасники дискусії, зменшенню попиту на валюту в серпні, крім інших чинників, сприяли також і ситуативні, зокрема нижчі обсяги купівлі валюти для енергетичного імпорту. "За таких умов НБУ має і надалі вживати заходів для зниження девальваційного тиску та захисту міжнародних резервів", - заявили в центробанку.

Як зазначали в НБУ, негативне інформаційне середовище навколо монетизації бюджетного дефіциту підтримують девальваційний тиск та негативно позначаються на інфляційних та курсових очікуваннях. Натомість дохідність депозитів та військових ОВДП, незважаючи на підвищення, залишається значно меншою за рівень поточної та очікуваної інфляції. Це стимулює економічних агентів шукати альтернативні шляхи захисту заощаджень, зокрема спонукає їх купувати валюту та імпортні товари. Як наслідок, тиск на гривню та міжнародні резерви зберігається.