У НБУ назвали причини девальвації гривні

У вересні 2020 року збільшення попиту з боку окремих груп імпортерів призвело до зростання попиту на іноземну валюту. Додатковим фактором погіршення ситуації на валютному ринку було зниження апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (вересень 2020 року).

"Це спричинило незначне послаблення курсу гривні до долара. За таких умов сальдо інтервенцій НБУ у вересні було від’ємним і становило 0,2 млрд доларів", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щоденно встановлює НБУ, протягом вересня зріс на 3% - з 27,4759 гривень за долар на 31 серпня до 28,2989 гривень за долар на 30 вересня.

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Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що відновлення бізнес-активності в Україні зазвичай відбувається в третьому кварталі року. Це майже завжди призводить до збільшення попиту на валюту і зростання курсу долара до гривні.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що погіршення кон'юнктури валютного ринку і зростання курсу долара до гривні у вересні не пов'язані з пропозицією валюти. Попит зростає, в першу чергу, з боку імпортерів споживчих товарів.