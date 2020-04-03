У НБУ назвали причину падіння курсу долара

Зміна ситуації на валютному ринку і зниження курсу долара пов'язано з схваленням Радою двох законів, що наблизило Україну отримання кредиту Міжнародного валютного фонду. Про це на брифінгу сказав заступник глави Національного банку України Олег Чурій.

Як нагадав Чурій, на початку тижня Верховна рада схвалила закон про ринок землі, а також банківський законопроект у першому читанні.

За його словами, ці закони необхідні, щоб Україна отримала програму з МВФ. "Це дає нам дуже позитивні настрої, що програма у нас буде. Ці настрої також відобразилися на ринку", - розповів Чурій.

"Ми бачили, що ситуація на ринку загострилася, але сьогодні новини більш позитивні", - додав він.

Нагадаємо, в обмінних пунктах України 3 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 29 копійок до 27,69 гривень за долар, курс євро знизився на 49 копійок до 30,02 гривень за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада схвалила закон про ринок землі з липня 2021 року, обмеживши розмір володіння 100 гектарами для фізосіб.