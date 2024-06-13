В НБУ назвали причины роста курса доллара

"Мы мониторим, контролируем ситуацию. Ситуация на рынке контролируема. У нас достаточный уровень резервов. Курс может колебаться как в сторону ревальвации, так и девальвации. НБУ будет активным игроком, и мы будем взвешивать структурные дисбалансы", - сказал он.

Как отметил Гелетий, благодаря восстановлению ритмичности международной помощи правительство получило возможность использовать эту валюту и собственно в мае увеличило бюджет расходы, в том числе активно проводились авансовые платежи по закупке отдельных групп товаров", - сказал он.

По его словам, также произошли изменения в предложении валюты в мае – закончился период, когда было наложение двух предельных стоков расчетов за экспорт аграрной продукции - 90 и 180 дней.

Также дополнительный спрос сформировался за счет валютной либерализации НБУ, расширением возможностей бизнеса покупать валюту. В то же время этот фактор не имел решающего значения для формирования спроса, добавил Гелетий.

"Увеличение спроса на валюту и уменьшение предложения обусловило ослабление курса в мае", - сказал он.

Гелетий отметил, что НБУ остается активным игроком на рынке и сглаживает дефицит. Средний показатель валютных интервенций НБУ в мае вырос до 135 млн долларов в день по сравнению со 104 млн долларов в апреле и 80 млн долларов в марте.