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В НБУ назвали ключевое условие для ослабления валютных ограничений

Новина українською →
Украина, Суббота 15 апреля 2023 12:14
В НБУ назвали ключевое условие для ослабления валютных ограничений Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Одним из текущих приоритетов Национального банка является формирование предпосылок для постепенного и безболезненного для рынка и экономики перехода к смягчению валютных ограничений.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметил Николайчук, ключевым условием является увеличение срочности средств в банковской системе, над чем уже работает НБУ.

По его словам, валютная либерализация также одна из задач, закрепленных новой программой расширенного финансирования с МВФ.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что значительный объем средств населения сохраняется на текущих счетах в банках. Это генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности, особенно при дальнейшем смягчении административных ограничений.

Поэтому НБУ вводит дополнительные меры для того, чтобы банки повышали ставки по депозитам и привлекли средства населения на определенный срок.

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