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У НБУ назвали головні ризики для макрофінансової стабільності

Новини » Економіка     12.12.2019 - 17:58
У НБУ назвали головні ризики для макрофінансової стабільності
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Дії колишніх власників банків співставні з військовою агресією Росії

В Украъїні зберігається ризик посилення загроз для макрофінансової стабільності унаслідок судових рішень та тиску на Національний банк України. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, реалізація цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування та ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат.

Голова НБУ заявив, що з-поміж зовнішніх ризиків не втратили актуальності такі:

  • повне припинення транзиту газу з Росії територією України,
  • посилення торговельних війн та підвищення турбулентності на глобальних фінансових ринках,
  • ескалація військового конфлікту та нові торговельні обмеження з боку Росії.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня. НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування НБУ, керівники банків та небанківських фінансових установ вважають, що корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи найбільш значне джерело ризику для фінансового сектору.

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