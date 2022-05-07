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НБУ назвав умови скасування валютних обмежень та фіксації курсу гривні до долара

Фото: НБУ планує скасувати валютні обмеження після нормалізації ситуації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фіксація курсу гривні, валютні обмеження Національного банку, безперебійне функціонування банківської та платіжної систем пом'якшили негативний вплив війни на українську економіку. НБУ планує повернутися до плаваючого курсоутворення після нормалізації ситуації в економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2022 року).

Як зазначили в НБУ, адміністративні обмеження на валютному ринку, як і фіксація облікової ставки, є тимчасовими заходами.

"У міру нормалізації функціонування економіки НБУ повернеться до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням та до застосування облікової ставки як головного інструменту монетарної політики",

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Облікова ставка зафіксована на рівні 10% попри те, що НБУ очікує інфляцію 20%.

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