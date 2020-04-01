НБУ назвав причини девальвації гривні

Погіршення ситуації на світових фінансових і товарних ринках разом із посиленням невизначеності на внутрішньому ринку спровокували зростання турбулентності на валютному ринку. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (березень 2020 року).

Як зазначили в НБУ, ці самі причини зумовили зростання дохідності гривневих ОВДП. За таких умов Мінфін у березні розміщував переважно валютні ОВДП.

"НБУ інтенсифікував проведення інтервенцій для згладжування надмірних курсових коливань, не протидіючи ринковим тенденціям", - йдеться в повідомленні.

Загальне сальдо інтервенцій НБУ в березні було від’ємним і становило 2,2 млрд доларів (із початку року - мінус 1,4 млрд доларів). Порівняно з лютим середній обмінний курс гривні до долара у березні девальвував на 7,4%, а на кінець місяця - на 14,3%.

Однак девальвувала й більшість валют країн - основних торгівельних партнерів України. У результаті номінальний ефективний обмінний курс (НЕОК) гривні послабився помірно - на 4,2%, додали в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склав 2 189,6 млн доларів.

Відзначимо, заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що Україна має шанс пройти світову економічну кризу з втратами, порівняними з втратами інших країн. Як зазначив Сологуб, для цього Україна повинна отримати нову програму з МВФ, а також задіяти фіскальні заходи, збільшивши дефіцит держбюджету.