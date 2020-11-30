НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 жовтня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки за IV квартал 2020 року мають виплатити 5,834 млрд доларів, з яких 72 млн доларів - борг Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Також в IV кварталі необхідно виплатити 2,329 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

За даними НБУ, у 2021 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 15,451 млрд доларів, з яких 11,479 млрд доларів - заснована сума боргу, 3,972 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року - 5,327 млрд доларів і на I квартал - 4,719 млрд доларів.

Зазначимо, опитані РБК-Україна експерти вважають, що Україна до кінця 2020 року може вийти на зовнішні ринки запозичень. Один лише внутрішній ринок не зможе забезпечити бюджет необхідним ресурсом.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 жовтня 2020 року склав 2 368,18 млрд грн або 83,27 млрд доларів. Протягом жовтня 2020 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 22,52 млрд грн (на 1,0%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 0,39 млрд доларів (на 0,5%).