НБУ назвав основні причини падіння української економіки

Розгорнуті показники валового внутрішнього продукту України за I квартал 2020 року свідчать про падіння економіки на 1,3% у річному вимірі. Надалі падіння буде поглиблюватися.

Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо зміни реального ВВП у I кварталі 2020 року.

Як за зазначається в коментарі, основні причини падіння української економіки в І кварталі: "негативний вплив карантинних обмежень на сектори послуг, стрімке падіння інвестицій, поглиблення падіння споживання державного сектору на тлі складної фіскальної ситуації, сповільнення зростання приватного споживання та експорту на тлі послаблення зовнішнього попиту".

Крім того, фактичне падіння економіки було суттєвішим за оцінку НБУ, зробленому у квітні (0,5%). Це пов’язано з повільнішим зростанням споживчого та інвестиційного попиту в цей період, ніж очікувалося.

За даними НБУ, вагомим фактором падіння ВВП було падіння інвестицій. Валове нагромадження основного капіталу скоротилося на 21,4% в річному вимірі. Такі значні темпи падіння інвестицій востаннє спостерігалися під час кризи 2014-2015 років.

Також у I кварталі 2020 року вперше з 2016 року великі та середні підприємства сформували чистий збиток у сумі 4,9 млрд грн. Частка збиткових підприємств зросла до 41% порівняно з 27% у І кварталі 2019 року.

"Погіршення фінансових результатів бізнесу стало однією з основних причин падіння інвестицій, адже 65% капітальних інвестицій фінансуються за рахунок власних коштів підприємств", - зазначають експерти НБУ.

Крім того, споживання державного сектору продовжувало зменшуватися - на 9,7% на тлі складної ситуації з доходами.

"Через складну ситуацію в бюджетному секторі знижувалася валова додана вартість у тих видах діяльності, що фінансуються переважно з бюджету, - освіті, охороні здоров'я, державному управлінні й обороні", - йдеться в коментарі НБУ.

Згідно з прогнозом НБУ, у II кварталі 2020 року очікується поглиблення падіння реального ВВП здебільшого через дію карантинних заходів упродовж всього кварталу.

Поступове пом'якшення карантину з середини травня, як і очікувалося, супроводжується відновленням економічної активності та зайнятості. "Проте наявні дані свідчать, що падіння за підсумками року, ймовірно, буде глибшим, ніж очікувалося у прогнозі, оприлюдненому у Інфляційному звіті за квітень 2020 року", - йдеться в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, який було зроблено у квітні, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році.

Раніше прогнозувалося, що вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Водночас НБУ очікує, що падіння української економіки буде глибшим, ніж прогнозувалося раніше.