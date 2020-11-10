НБУ назвав найбільших отримувачів грошових переказів з України

У січні-вересні 2020 року з України за кордон через системи переказу коштів спрямовано 387 млн доларів, що більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 41%. Сума одного переказу з України зріс на 33% до 510 доларів.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше відправлено на територію Росії (30%). Далі йдуть Грузія - 16%, Азербайджан - 5%, Туреччина - 4%, Польща - 4%.

За перше півріччя в Україну через системи переказу коштів спрямовано 1 943 млн доларів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі, з США - 18%, з Італії - 13%, Ізраїлю - 12%, з території Росії - 7%, з Німеччини - 6%. Середня сума одного переказу в Україну зросла на 7% до 390 доларів.

НБУ наводить дані без врахування переказів, здійснених на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або через поштові відділення, а також неформальними каналами.

Як повідомляло РБК-Україна, об'єм приватних переказів в Україну з-за кордону за вересень 2020 року склав 1 098 млн доларів. Це на 5,6% або на (58 млн доларів) більше, ніж роком раніше (1 040 млн доларів).

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році. За даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2019 році склав 12 017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11 111 млн доларів).