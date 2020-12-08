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НБУ назвав кількість учасників фінансового ринку

Автор: Олександр Білоус

Станом на 30 листопада 2020 року в Україні діяли 74 банки та 2071 учасник ринків небанківських фінансових послуг. За місяць кількість діючих банків не змінилася, кількість учасників небанківського ринку зменшилася з 2079 до 2071.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Наразі небанківський ринок складається зі 191 ризикових (non-life) (було 194) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 302 (було 303) ломбардів, 322 (було 324) кредитних спілок, 146 (було 147) лізингових компаній, 1025 (було 1026) фінансових компаній, 65 страхових брокерів. На платіжному ринку працює 36 платіжних систем, створених резидентами, та 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

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У листопаді за власною ініціативою залишили ринок та були виключені з ДРФУ дві кредитні спілки (КС "Скарбниця нації" та КС "Довіра"), один ломбард (ПТ "Ломбард "Хохич М.Д. і Компанія"), одна лізингова компанія (ТОВ "Перша лізингова компанія"), три ризикових страховика (ПрАТ "СК "В.І П.", СТЗДВ "Захід-Резерв", АТ "Гарант-Система") та три фінансові компанії (ТОВ "Фінансово-кредитна установа", ТОВ "ФК "Дінеро" та ТОВ "Укрпозика").

Водночас було зареєстровано дві нові фінансові компанії.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року в Україні налічувалося 7329 діючих структурних підрозділів банків. У порівнянні з початком року їх кількість скоротилася на 673.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 25 серпня відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних, а 26 серпня в банку була введена тимчасова адміністрація.

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