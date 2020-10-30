НБУ назвав головний чинник відновлення економіки України після кризи

У 2021-2022 роках українська економіка зростатиме на рівні близько 4%. Основним драйвером зростання залишатиметься приватне споживання на тлі стрімкого підвищення мінімальної заробітної плати у 2021 році.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень 2020 року.

"Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту за умов відсутності жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі", - йдеться в документі.

Прогноз НБУ на 2020 рік залишається незмінним - падіння ВВП становитиме близько 6%. За даними НБУ, скорочення економіки за підсумками року є наслідком насамперед складного для бізнесу II кварталу, в якому застосовувалися найжорсткіші карантинні обмеження.

"Водночас ділова активність помітно пожвавилася в умовах поступового пом’якшення обмежень. Відновлення споживчого та інвестиційного попиту в другому півріччі компенсуватимуть гірший урожай та менший фіскальний імпульс", - зазначили в НБУ.

Скасування жорстких карантинних обмежень з кінця травня та уведення адаптивного карантину зумовило поступове відновлення економічної активності та поліпшення стану ринку праці. Підтримали бізнес-активність і стимулюючі заходи НБУ та уряду. "Так, фіскальна політика в ІІІ кварталі пом’якшилася, хоча і не так суттєво, як очікувалося - нарощення видатків відбувалося насамперед за рахунок раніше накопичених коштів", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, в жовтні НБУ зберіг прогноз по валовому внутрішньому продукту (ВВП) України. Прогноз падіння економіки у 2020 році збережено на рівні 6,0%.

Відзначимо, у жовтні МВФ покращив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 7,2%. У червні фонд очікував падіння ВВП України на 8,2%.