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НБУ назвав головні ризики для економіки України

Автор: Олександр Білоус

Ключовими ризиками для липневого макропрогнозу НБУ є посилення карантину в Україні та у світі, а також триваліший та суттєвіший, ніж передбачалося, інфляційний сплеск у світі. Реалізація ризиків може призвести до економічних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2021 року).

Як зазначається у звіті, збоку зовнішнього середовища вагомим є ризик більш тривалої та сильної інфляції із розбалансуванням очікувань у розвинених країнах під впливом значних фіскальних та монетарних стимулів.

"Це створює ризики посилення імпорту інфляції в Україну та прискорення переходу провідних центральних банків до жорсткішої монетарної політики. Останнє може суттєво погіршити інтерес інвесторів до країн ЕМ та спричинити відплив капіталу", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, значним ризиком є суттєвіше або стрімкіше погіршення умов торгівлі. Різке зниження світових цін на основні товари українського експорту з нинішніх досить високих рівнів або ж подорожчання енергоносіїв посилить девальваційний тиск на обмінний курс гривні.

На всьому прогнозному горизонті ризиком уважається можливе зниження врожаїв в Україні через несприятливі погодні умови. Це пришвидшить продовольчу інфляцію та призведе до додаткових втрат ВВП. Зменшення валютної виручки від аграрного експорту також посилить тиск на обмінний курс гривні та відповідно - на ціни непродовольчих товарів та послуг.

Є також ризик зростання волатильності світових цін на продовольство в умовах кліматичних змін. Через суттєву частку продуктів харчування в структурі ІСЦ чутливість очікувань інфляції до таких тимчасових шоків є досить значною, зазначають в НБУ.

"Зберігаються ризики ескалації військового конфлікту на сході країни, що можуть суттєво погіршити інвестиційну привабливість України та очікування всіх економічних агентів", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, за оцінкою НБУ, втрати від можливого локдауну через розповсюдження варіанта "Дельта" в Україні становитимуть 0,6% річного ВВП у разі його тривалості протягом одного місяця. Водночас у разі застосування лише карантину "червоних зон" втрати зменшаться до 0,4% ВВП за кожний місяць додаткових обмежень"

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