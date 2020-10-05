НБУ назвав головне правило безпечних онлайн розрахунків

Головне правило безпечних онлайн розрахунків - ніколи і нікому не повідомляти термін дії картки та тризначний код на її звороті. На жаль, деколи шахраям вдається ввести в оману довірливих або непоінформованих громадян.

Про це йдеться в роз’ясненні прес-служби НБУ.

У прес-службі навели один з типових сценарії дій шахраїв. Іноді вони одягають маску покупця.

"Наприклад, ви продаєте велосипед у Інтернеті. І ось з’являється потенційний покупець, який готовий відразу надіслати вам гроші. Він запитує у вас номер карти. Це - нормально. Фактично, цей 16-значний номер - єдина інформація про вашу платіжну картку, яку можна безпечно розголошувати", - розповіли в прес-службі.

Як зазначили в НБУ, далі починається найцікавіше. Псевдопокупець обов’язково запитає у вас термін дії платіжної картки та тризначний код на її звороті.

"Пам'ятайте! Для переказу коштів на картку цілком достатньо лише її номеру", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

Як повідомляло РБК-Україна, кредитний договір онлайн з використанням одноразового паролю є рівноцінним звичайному паперовому. За законом однотипний пароль має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис чи кваліфікований електронний підпис.