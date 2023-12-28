НБУ в следующем году проверит почти половину банков: список

Национальный банк Украины утвердил планы проведения инспекционных проверок банков на 2024 год, составленные с применением риск-ориентированного подхода. В перечень вошли 27 банков из 63 действующих финучреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В плане проведения инспекционных проверок банков определены проверки:
Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Украине работают 63 банка.
Национальный банк Украины в апреле приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы, которая в условиях военного времени эта оценка имела ряд особенностей.
В 2023 году оценку проходили 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.
Проведенная НБУ в 2023 году оценка устойчивости банков выявила проблемы у пяти банков, три из которых имеют риск полностью потерять капитал. Они смогут пополнить капитал или принять другие меры до апреля 2026 года.