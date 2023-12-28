НБУ в следующем году проверит почти половину банков: список

В плане проведения инспекционных проверок банков определены проверки:

в I квартале - "Окси Банк", "Юнекс Банк", "АБ "Радабанк", "Банк Восток", "Универсал банк", "Кредитвест Банк";

во ІІ квартале - "Индустриалбанк", "Банк Альянс", "ПривБанк", "Украинский капитал", "Полтава-банк", "Агропросперис Банк";

в ІІІ квартале - "Ощадбанк", "Банк "Грант", "МетаБанк", "Аккордбанк", "Банк Траст-Капитал", "Банк инвестиций и сбережений", "МИБ";

в ІV квартале - "Асвио Банк", "Коминвестбанк", "Банк Кредит Днепр", "Банк Авангард", "Кристаллбанк", "Клиринговый Дом", "Прокредит Банк", "РВС Банк".

Банки Украины

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Украине работают 63 банка.

Национальный банк Украины в апреле приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы, которая в условиях военного времени эта оценка имела ряд особенностей.

В 2023 году оценку проходили 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Проведенная НБУ в 2023 году оценка устойчивости банков выявила проблемы у пяти банков, три из которых имеют риск полностью потерять капитал. Они смогут пополнить капитал или принять другие меры до апреля 2026 года.