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НБУ в следующем году проверит почти половину банков: список

Фото: НБУ проверит банки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины утвердил планы проведения инспекционных проверок банков на 2024 год, составленные с применением риск-ориентированного подхода. В перечень вошли 27 банков из 63 действующих финучреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В плане проведения инспекционных проверок банков определены проверки:

  • в I квартале - "Окси Банк", "Юнекс Банк", "АБ "Радабанк", "Банк Восток", "Универсал банк", "Кредитвест Банк";
  • во ІІ квартале - "Индустриалбанк", "Банк Альянс", "ПривБанк", "Украинский капитал", "Полтава-банк", "Агропросперис Банк";
  • в ІІІ квартале - "Ощадбанк", "Банк "Грант", "МетаБанк", "Аккордбанк", "Банк Траст-Капитал", "Банк инвестиций и сбережений", "МИБ";
  • в ІV квартале - "Асвио Банк", "Коминвестбанк", "Банк Кредит Днепр", "Банк Авангард", "Кристаллбанк", "Клиринговый Дом", "Прокредит Банк", "РВС Банк".

Банки Украины

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Украине работают 63 банка.

Национальный банк Украины в апреле приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы, которая в условиях военного времени эта оценка имела ряд особенностей.

В 2023 году оценку проходили 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Проведенная НБУ в 2023 году оценка устойчивости банков выявила проблемы у пяти банков, три из которых имеют риск полностью потерять капитал. Они смогут пополнить капитал или принять другие меры до апреля 2026 года.

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