НБУ має намір захищати законність націоналізації ПриватБанку

Національний банк України захищатиме законність націоналізації ПриватБанку. У НБУ планують наближувати банківське законодавство до норм Європейського союзу.
Про це написав голова НБУ Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи резолюцію Європарламенту про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
"Запевняємо, що докладемо всіх зусиль для захисту законності рішень про націоналізацію ПриватБанку, збереження фінансової стабільності та не допустимо втрати коштів платників податків", - написав він.
Крім того, НБУ планує і надалі сприяти наближенню банківського законодавства України до законодавства Європейського союзу.
Як зазначив Шевченко, НБУ передав на розгляд Верховної ради, погоджений з експертами Міжнародного валютного фонду законопроект про вдосконалення корпоративного управління у банках.
"Він підвищить відповідальність органів управління банків за прийняті рішення, сприятиме прозорості та стабільності діяльності як окремих банків, так і банківської системи в цілому", - додав він.
Шевченко також заявив, що "Національний банк з великою шаною ставиться до застережень від колег з Європейського парламенту щодо тиску на незалежність центрального банку".
"Маємо запевнити, що незалежності НБУ нічого не загрожує… Сьогодні підконтрольність НБУ будь-кому просто неможлива", - запевнив він.
За його словами, "Національний банк був і залишається технократичним інститутом".
Нагадаємо, Європарламент у резолюції розкритикував Україну через корупцію, яка гальмує реформи, відсутність політичної волі в забезпеченні незалежності судової системи. Також в ЄП закликали створити механізм моніторингу за реалізацією реформ.
Як повідомляло РБК-Україна, пов'язана з Ігорем Коломойським компанія відсудила офіс ПриватБанку в Дніпрі. Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов НВ ТОВ "ОКЕАНМАШ" щодо права власності на одну з будівель головного офісу ПриватБанку в Дніпрі.