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НБУ має намір захищати законність націоналізації ПриватБанку

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України захищатиме законність націоналізації ПриватБанку. У НБУ планують наближувати банківське законодавство до норм Європейського союзу.

Про це написав голова НБУ Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи резолюцію Європарламенту про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

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"Запевняємо, що докладемо всіх зусиль для захисту законності рішень про націоналізацію ПриватБанку, збереження фінансової стабільності та не допустимо втрати коштів платників податків", - написав він.

Крім того, НБУ планує і надалі сприяти наближенню банківського законодавства України до законодавства Європейського союзу.

Як зазначив Шевченко, НБУ передав на розгляд Верховної ради, погоджений з експертами Міжнародного валютного фонду законопроект про вдосконалення корпоративного управління у банках.

"Він підвищить відповідальність органів управління банків за прийняті рішення, сприятиме прозорості та стабільності діяльності як окремих банків, так і банківської системи в цілому", - додав він.

Шевченко також заявив, що "Національний банк з великою шаною ставиться до застережень від колег з Європейського парламенту щодо тиску на незалежність центрального банку".

"Маємо запевнити, що незалежності НБУ нічого не загрожує… Сьогодні підконтрольність НБУ будь-кому просто неможлива", - запевнив він.

За його словами, "Національний банк був і залишається технократичним інститутом".

Нагадаємо, Європарламент у резолюції розкритикував Україну через корупцію, яка гальмує реформи, відсутність політичної волі в забезпеченні незалежності судової системи. Також в ЄП закликали створити механізм моніторингу за реалізацією реформ.

Як повідомляло РБК-Україна, пов'язана з Ігорем Коломойським компанія відсудила офіс ПриватБанку в Дніпрі. Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов НВ ТОВ "ОКЕАНМАШ" щодо права власності на одну з будівель головного офісу ПриватБанку в Дніпрі.

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