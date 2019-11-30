НБУ з початку року купив рекордний обсяг валюти

Національний банк України за січень-листопад 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 5479,3 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5000,1 млн доларів.

Протягом листопада НБУ купив на міжбанку валюти на 897,8 млн доларів.

За даними НБУ, максимальний обсяг валюти був куплений у липні - 1271,1 млн доларів.

Дані: НБУ

У той же час портфель нерезиденти з початку 2019 року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 16,4 рази - з 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При цьому протягом листопада портфель збільшився на 4,48 млрд грн.

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Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-29 листопада 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 184,00 млн доларів, що на 64 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (120,00 млн доларів).