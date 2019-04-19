НБУ та Мінфін заявили про захист інтересів вкладників ПриватБанку

Національний банк України спільно із Міністерством фінансів заявили, що захищатимуть інтереси акціонерів ПриватБанку після рішення суду щодо його незаконної націоналізації. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ.

У спільному зверненні Мінфіну, НБУ та банку йдеться, що на сьогодні "ПриватБанк є найбільшою та найприбутковішою фінансовою установою країни, клієнтами якої є 22 мільйони українців. Банк працює прозоро та стабільно, і повністю виконує свої зобов’язання перед клієнтами".

"Єдиним акціонером ПриватБанку є народ України. Ми сповнені рішучості захищати інтереси акціонерів банку за будь-яких умов, спираючись на наші повноваження, українське та міжнародне законодавство, а також на підтримку міжнародної спільноти та громадянського суспільства в Україні", - йдеться у заяві.

В НБУ нагадали, що два роки тому більш ніж 155 млрд гривень було витрачено на стабілізацію ситуації в банку.

"Банк було визнано неплатоспроможним унаслідок надзвичайно масштабних шахрайських схем на суму 5,5 млрд доларів США. Повернення цих коштів державі та притягнення винних до відповідальності є зобов’язанням банку та однією з умов Меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом", - вказано у заяві.

Нагадаємо, представництво ЄС в Україні зробило заяву після рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку". У ЄС нагадали, що в 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та НБУ націоналізувати ПриватБанк, на прохання колишніх власників, як єдиного ефективного методу захисту вкладників банку.