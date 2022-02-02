НБУ за місяць продав з резервів максимальний обсяг валюти з березня 2020 року

Таким чином, у січні НБУ продав для стабілізації курсу максимальний обсяг валюти з березня 2020 року, коли під час гострої фази коронакризи центробанк витратив з резервів 2 189,6 млн доларів.

При цьому офіційний курс долара виріс за січень 2022 року на 5,5% до 28,78 гривень.

Дані свідчать, що 31 січня НБУ купив на міжбанку 177,7 млн доларів, коли курс долара почав знижуватися.