НБУ за місяць продав з резервів максимальний обсяг валюти з березня 2020 року

Національний банк України (НБУ) протягом січня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 197,7 млн доларів і продав 1 511,2 млн доларів. Негативне сальдо склало 1 313,5 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Таким чином, у січні НБУ продав для стабілізації курсу максимальний обсяг валюти з березня 2020 року, коли під час гострої фази коронакризи центробанк витратив з резервів 2 189,6 млн доларів.
При цьому офіційний курс долара виріс за січень 2022 року на 5,5% до 28,78 гривень.
Дані свідчать, що 31 січня НБУ купив на міжбанку 177,7 млн доларів, коли курс долара почав знижуватися.
Нагадаємо, всього за 2021 рік НБУ купив на міжбанку 3 690,70 млн доларів і продав 1 275,70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2 415,00 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2020 році (1 038,00 млн доларів).