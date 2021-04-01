НБУ за місяць поповнив резерви на 50 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 50,5 млн доларів. При цьому він не продавав на міжбанку валюту.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 290,5 млн доларів, продав - 20 млн доларів. Позитивне сальдо склало 270,5 млн доларів.

Таким чином, позитивне сальдо становило 50,5 млн доларів, у той час як у лютому - 200 млн доларів, у січні - 20 млн доларів.

Як зазначається в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України, в березні валютний ринок був збалансований. "У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара за місяць практично не змінився, а сальдо інтервенцій НБУ було близьким до нуля", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.