НБУ за місяць поповнив резерви більш майже на 200 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом липня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 188,0 млн доларів. При цьому НБУ не продавав валюту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
У липні центробанк продовжив інтервенції на міжбанку. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. Тим не менш, курс долара до гривні знизився за червень на 1,1% - з 27,1763 гривень за долар на 30 липня до 26,8867 на 31 Липня.
Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 1 161,3 млн доларів, продав - 169,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 991,8 млн доларів.
Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.
Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.
Відзначимо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 1,5 млрд доларів до 31,3 млрд доларів.