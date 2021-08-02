НБУ за місяць поповнив резерви більш майже на 200 млн доларів

У липні центробанк продовжив інтервенції на міжбанку. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. Тим не менш, курс долара до гривні знизився за червень на 1,1% - з 27,1763 гривень за долар на 30 липня до 26,8867 на 31 Липня.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 1 161,3 млн доларів, продав - 169,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 991,8 млн доларів.