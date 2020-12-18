НБУ купив на міжбанку 300 млн доларів для стримування зміцнення гривні

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 14-18 грудня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 299 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ у 3,8 рази збільшив купівлю валюти порівняно з минулим тижнем (79 млн доларів).

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4929,00 млн доларів і продав на 3801,60 млн доларів. З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1127,40 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. За минулий тиждень курс знизився на 0,5% (з 27,96 на 14 грудня).

Причиною зміцнення курсу гривні стало рекордне розміщення гривневих ОВДП України на аукціоні 15 грудня, частина з яких була куплена нерезидентами.

Зазначимо, протягом листопада 2020 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 70,0 млн доларів і купив за місяць 41,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову було від'ємним - мінус 29,0 млн доларів,

Протягом жовтня також спостерігався чистий продаж валюти центробанком - 208,30 доларів. За місяць НБУ жодного разу не виходив з купівлею валюти.