RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ констатирует ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке: что на это повлияло

Фото: НБУ сообщил об улучшении ситуации на валютном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины в последнее время значительно улучшилась. Однако это не может являться поводом для чрезмерного оптимизма, поскольку война продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 26 апреля, в ходе которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

"Улучшение макрофинансовой ситуации весной продолжалось. В частности, инфляция снижалась стремительнее, чем ожидалось. Этому в значительной степени способствовало достаточное предложение продовольствия, насыщение рынка топлива и достаточно быстрая стабилизация энергетического сектора после массированных ракетных атак России", - говорится в сообщении.

Кроме того, положительное влияние оказало ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке. "Последнее обусловливалось не только сезонным увеличением предложения валюты аграриями и снижением спроса на энергетический импорт, но и результативностью предыдущих мер НБУ, в частности, за счет усиления мер по финансовому мониторингу", - отметили в НБУ.

В то же время в НБУ считают, что определенные положительные сдвиги в динамике отдельных макроэкономических показателей в последние месяцы не могут служить поводом для чрезмерного оптимизма.

"Инфляционное давление остается значительным, а инфляционные ожидания - до сих пор близки к максимальным уровням в предыдущие кризисные периоды. Полномасштабная война продолжается, поэтому сохраняются многочисленные риски, напрямую или косвенно связанные с ней. Их реализация может привести к негативным эффектам: усилить давление на курс и международные резервы, а также разбалансировать ожидания, создавая угрозу разворота тренда на снижение инфляции. НБУ должен предотвратить развертывание такого сценария", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине упал на 2,0% до 37,78 гривен. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 6,0%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныВалютный рынок