НБУ констатирует ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке: что на это повлияло

"Улучшение макрофинансовой ситуации весной продолжалось. В частности, инфляция снижалась стремительнее, чем ожидалось. Этому в значительной степени способствовало достаточное предложение продовольствия, насыщение рынка топлива и достаточно быстрая стабилизация энергетического сектора после массированных ракетных атак России", - говорится в сообщении.

Кроме того, положительное влияние оказало ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке. "Последнее обусловливалось не только сезонным увеличением предложения валюты аграриями и снижением спроса на энергетический импорт, но и результативностью предыдущих мер НБУ, в частности, за счет усиления мер по финансовому мониторингу", - отметили в НБУ.

В то же время в НБУ считают, что определенные положительные сдвиги в динамике отдельных макроэкономических показателей в последние месяцы не могут служить поводом для чрезмерного оптимизма.

"Инфляционное давление остается значительным, а инфляционные ожидания - до сих пор близки к максимальным уровням в предыдущие кризисные периоды. Полномасштабная война продолжается, поэтому сохраняются многочисленные риски, напрямую или косвенно связанные с ней. Их реализация может привести к негативным эффектам: усилить давление на курс и международные резервы, а также разбалансировать ожидания, создавая угрозу разворота тренда на снижение инфляции. НБУ должен предотвратить развертывание такого сценария", - говорится в сообщении.